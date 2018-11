Der Trailer der 22. Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur. (Video: Vimeo/Internationale Kurzfilmtage Winterthur)

Eine Rolle, welche die Winterthurerin faszinierte: «Mich interessiert der Widerspruch der Figur. Sie klammert sich an die Beziehung und versucht krampfhaft zu erhalten, was längst nicht mehr gut tut.» Es sei eine Gratwanderung auf Zeit. Dass der Film als improvisierter Dreh ohne festgehaltene Texte realisiert wurde, war eine zusätzliche Herausforderung, die Mira Frehner an diesem Projekt interessierte: «Es war sehr spannend, die Dramaturgie der Szenen durch die Improvisation mitzugestalten.»

Bereits die dritte Kooperation

«Wir zwei» ist bereits der dritte Film von Cosima Frei, bei dem Mira Frehner mitgewirkt hat. Die künstlerische Kooperation begann 2011, als die Zürcher Regisseurin nach einer Schauspielerin für ihren Kurzfilm «Wo gömmer» suchte. Gefunden hat sie die Winterthurerin: «Wir haben uns an einem Dreh kennengelernt, wo ich für die Maske zuständig war. Sie fand, ich würde vom Typ her zur Rolle passen.»

Gepasst hat auch, dass sich Mira Frehner damals bereits entschieden hatte, die Filmschauspielschule in Berlin zu besuchen. An der Berliner Schule für Schauspiel machte die Winterthurerin im Jahr 2015 das Diplom zur staatlich anerkannten Schauspielerin.

Zwei haben sich gefunden

Im gleichen Jahr entstand auch der zweite Film von Cosima Frei mit Mira Frehner: «Kurt Früh reloaded – Aquarium». Zwei Filmschafferinnen haben sich gefunden. «Wir schätzen die Arbeit der anderen Person und haben eine gemeinsame Sprache gefunden, die funktioniert», sagt die Winterthurerin.

Ihr gefalle die Art von Cosima Frei, Sozialkonflikte mit ihren Filmen zu beleuchten. «Durch ihre feinfühlige Vorgehensweise führt sie die Zuschauer allmählich in die Geschichte ein. Man geht mit den Protagonisten mit und wird zum Nachdenken angeregt.»

Das Risiko der Nichtperfektion

Gleiches will Mira Frehner mit der Band Antipro bewirken, die mehr Experiment als bloss eine Musikgruppe ist. Ihr Wirken im Winterthurer Künstlerkollektiv versteht sie deshalb als musikalischen Prozess: «Wir verzichten auf perfekt durchorchestrierte Shows und liefern uns bei den Auftritten vielmehr dem Moment und den jeweiligen Gegebenheiten aus. Die Suche nach Wahrhaftigkeit und Widerspruch treibt uns immer wieder aus der Komfortzone heraus und lässt uns neue Formen ausloten.»

Die Freude an Improvisation zahlt sich für Mira Frehner aus. Mit ihrer Rolle als Sascha ist sie zum zweiten Mal nach der Aufnahme von «Wo gömmer» ins Jugendprogramm 2012 an den Kurzfilmtagen zu sehen. «Als Winterthurerin ist das immer etwas Besonderes.»

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur beginnen nächsten Dienstag, 6. November, und dauern bis Sonntag, 11. November. Weitere Infos finden Sie hier.