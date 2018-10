«Für Velofahrer ist das gefährlich»

Die Umsetzung der neuen Verkehrsführung an der Hardstrasse sei so gut wie abgeschlossen und dort hätte man auch nicht viel machen müssen, sagte die Gossauer Gemeinderätin Elisabeth Pflugshaupt (SVP) am Wachten Abend in Bertschikon. Schwieriger sei die Situation an der Heusbergstrasse, wo man die Fussgängerquerung verschoben und Verkehrsinseln neu habe platzieren müssen. «Das Ziel der Verlangsamung des Verkehrs haben wir erreicht, doch dass Autofahrer jetzt beinahe anhalten müssen, ist nicht ganz ideal.