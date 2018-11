Freeriderin schildert ihr erlebtes Lawinenunglück

«Erst hab ich einen Knall gehört. Dann merkte ich, dass mir meine Skier unter den Füssen weggezogen wurden.» Ihre beiden Kollegen konnten sich in Sicherheit bringen. Für Martina Flury war es zu spät. «Ich hatte keine Chance mehr. Da wirkten unheimliche Kräfte auf mich ein.» Wie in einer Waschmaschine schleuderte es die Freeriderin in der Schneemasse umher. «Ich versuchte irgendwie auf der Oberfläche zu schwimmen und meine Atemwege frei zu halten.» Geschätzte 300 Meter weit wurde die 44-Jährige gespült, bis sie schliesslich bis zur Hüfte begraben im betonschweren Schnee liegen blieb.

Nach Unglück Lehren gezogen

Martina Flury hatte Glück im Unglück. Mit zahlreichen Bänderrissen, schwerer Prellung, einem gebrochenen Handgelenk und Schürfungen kam sie in Anbetracht dessen, was hätte passieren können, relativ glimpflich davon. Doch der Vorfall hatte nicht nur Auswirkungen auf ihren Körper. Auch psychisch setzte ihr das Unglück zu. «Ich kann noch nicht einschätzen, wie ich bei meiner nächsten Tour gefühlstechnisch reagieren werde.»

«Ich werde nicht mehr blindlings anderen hinterherfahren.» Martina Flury, Freeriderin

Aus dem Unglück habe sie aber Lehren gezogen, die sie in ihrem Vortrag in Winterthur weitergeben will. «In Zukunft werde ich nicht mehr blindlings anderen hinterherfahren, sondern die Sache bewusster angehen und mir im Vorfeld mehr Gedanken über die Risiken machen.»

Snow-Safety-Festival in Winterthur

Am ersten Snow-Safety-Festival auf dem Lagerplatz in der Halle 142 in Winterthur wird es am Samstag, 3. November, ab 10 Uhr Lawinen- und Sicherheitsworkshops und Vorträge geben. Mehr Informationen unter www.snow-safety-festival.com