Tonnenweise Gartenabfall im Kemptnerwald entsorgt

Als Werner Peter über den Waldweg stapft, die Hände in den Hosentaschen, ein paar lakonische Sprüche auf den Lippen, wirkt er relativ gelassen. Eigentlich kann er die «Frechheit» aber nicht fassen. Am Freitag letzte Woche entdeckte sein Waldnachbar und Schwager auf seinem eigenen und jenem von Werner Peter im Kemptnerwald Dutzende Kehrrichtsäcke voller Erde. Offenbar hatte jemand seinen Garten umgegraben und den üppigen Erdabfall in den Wald geworfen.