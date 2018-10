Pubertierende Kinder verunsichern ihre Mütter

Vielmehr sollen sie sich ihren Fähigkeiten bewusst werden und für sich neue Perspektiven entdecken. Ziel sei auch, dass sich Familienfrauen mit anderen Müttern austauschen und voneinander lernen könnten. „In dieser Zeit, in der sich viel verändert, ist es wichtig, dass die Frauen sich mit sich selbst befassen. Was will ich, was sind meine Bedürfnisse und wo will ich hin?“, so Danuser.

Seit 25 Jahren arbeitet sie als selbstständige Kinesiologin und hat sich auf Anliegen für Frauen spezialisiert. Mit ihrer Erfahrung als Mutter, Grossmutter und Life-Coach könne sie den Frauen in diesem Pilotprojekt viele Tipps mitgeben. Zum Beispiel, dass man seinen eigenen Projekten ruhig höhere Priorität geben könne.