Greifenseer Hip-Hopper verpasst die Top 20

Bis in das Viertelfinal hat sich der Greifenseer Hip-Hopper Massimo Calabrese an der Weltmeisterschaft der internationalen Tanzorganisation IDO (International Dance Organization) in Polen getanzt. Doch dieses war für den 31-Jährigen Endstation. «Ich konnte mich nicht richtig in das Lied einfühlen und bin deshalb nicht richtig in Fahrt gekommen. Ich bin verdient ausgeschieden», sagt Calabrese, der in Uster ein Tanzstudio betreibt, rückblickend.