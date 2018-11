Dürntner Dorfladen kämpft ums Überleben

Am Fusse des Bachtels liegt Oberdürnten. 21 Prozent der Gesamtbevölkerung Dürntens, etwa 1500 Personen, leben hier. Man wähnt sich fast in einer heilen Welt. Doch der Schein trügt: Auch hier schlägt man sich mit teils existenziellen Problemen herum.

Im Lebensmittelladen Chlöti wird man mit einem freundlichen Lächeln empfangen, die Regale sind akribisch genau sortiert, die Leute kennt man hier beim Namen. Der persönliche Kontakt und das Vertrauen zu den Kunden stehen hier im Vordergrund. Hinter den Kulissen aber ist die Situation anders: Der Dorfladen will nicht mehr so richtig laufen, es wird stetig schwerer die monatlichen Ausgaben mit den Einnahmen zu decken.

«Dorfladen stellt Grundversorgung sicher»

«Seit 1969 stellt unser Dorfladen eine Grundversorgung sicher, es besteht eine Art Dorfgemeinschaft und unsere Nahversorgung bedeutet Lebensqualität, für die Oberdürntner Bevölkerung», sagt Claudia Benz, die Tochter von Ruth und Arthur Klöti, die den Laden vor fast 50 Jahren eröffnet hatten.

Claudia Benz führt den Dorfladen heute. Sie wirkt nachdenklich, wenn man über die finanzielle Situation ihres Ladens spricht. Ihr Mann, Felix, der in seiner die Administration und das Finanzielle erledigt, ergänzt: «Wenn man sich die letzten Jahre im Diagramm anschaut, sieht man einfach, wie die Einnahmen und somit die Kundenfrequenz merklich sinkt».

Hohe Ausgaben

Nicht nur mangelnde Einnahmen machen sich in der Rechnung bemerkbar. Auch die Investitionen schenken ein. «So ein Laden ist teuer. Kühlgeräte, Kassen, EC-Geräte, deren Austausch alle paar Jahre gesetzlich vorgeschrieben ist. Das alles kostet viel», sagt Claudia Benz.

Dazu kommt, dass im Chlöti-Laden autonom agiert wird. Das Lädeli gehört keiner grossen Kette an. Bei der Produkteauswahl achtet Benz sehr auf das regionale Gewerbe, auch kleinere umliegende Lieferanten würden bevorzugt. «Bei uns sind die Produkte gezwungenermassen leicht teurer als in einem Coop oder Migros», so die Ladenbesitzerin. «Die Käseplatten, das hausgemachte Fondue, das grosse Raclettesortiment sowie die individuell zubereiteten Geschenkkörbe sind sehr beliebt und helfen uns finanziell».

Discounterpreise als Problem

Viele Kunden würden aber die grossen Einkaufsgeschäfte bevorzugen, die knalligen Rabattschilder lassen alles andere vergessen. «Mit den Discountpreisen von Aldi und Lidl können wir nicht mithalten und auch online kann man ja mittlerweile alles kaufen», sagt Benz. Unterdessen habe der Dorfladen eine eher ältere Kundschaft, die zum Teil auf das Lädeli angewiesen sei.

«Viele zugezogene Anwohner nutzen ihre Mobilität und decken sich komplett mit Einkäufen bei Grossverteilern ein. Trotz gleich hohem Arbeitsaufwand über die letzten Jahre schrumpft der Umsatz deshalb stetig», sagt Claudia Benz, die im Dorfladen drei Teilzeitangestellte beschäftigt.

Seit 78 Jahren unermüdlich bei der Arbeit

Ihr Vater, Arthur Klöti, komme mit seinen 78 Jahren immer noch jeden Tag vorbei und hilft mit. Es sei sein Lebenswerk. Es liege ihm nach wie vor viel am Laden. Dass sie den Betrieb vielleicht irgendwann einstellen muss, kann sie sich gar nicht vorstellen. «An das denke ich noch nicht. Da steckt zu viel Herzblut drin.»

Lieber wird sie aktiv und versucht, neue Kunden zu akquirieren. Am 10. November führt das Team einen Kundenanlass durch. Ab 10 Uhr gibt es gratis Raclette für jeden, der im Chlöti Laden einkauft. Claudia und Felix Benz erhoffen sich dadurch, dass mehr Leute auf den Laden aufmerksam werden, später auch hier einkaufen und der Dorfladen so überleben kann.

Der Kundenanlass des findet am Samstag, 10. November, an der Sennhüttenstrasse 22 statt.