Die Lösung liegt in Riace, doch die Regierung will nicht

Italien kämpft mit der Immigration, und die rechtspopulistische Regierung trägt wenig dazu bei, die Situation zu entschärfen. Doch in jeder Finsternis gibt es einen Funken Hoffnung, und in diesem Fall heisst er Riace.

Riace ist ein kleines Dorf in Kala­brien, der Stiefelspitze Italiens. Einstmals wohnten dort 3000 Menschen, doch wie so viele Dörfer im Süden Italiens wurde Riace Opfer einer Emigrationswelle: Der Mangel an Perspektiven trieb vor allem junge Leute in den Norden, um Arbeit zu finden. Restaurants und Geschäfte schlossen, ein leeres Haus reihte sich an das nächste, bis schliesslich ganze Dorfteile ausgestorben waren. Riace wurde zur Geisterstadt.

Flüchtlinge erwecken Geisterstadt zum Leben

Dieser triste Zustand hat sich in den letzten Jahren jedoch verändert. Riace ist wieder erwacht und wurde zum Zuhause von Nordafrikanern, Eritreern oder Somaliern – Flüchtlinge, die allesamt mit Booten das Mittelmeer überquert hatten und in Italien ein neues Leben suchten. Nach Riace geholt hat sie Domenico Lucano, der Bürgermeister. Als er vor zehn Jahren ein Flüchtlingsboot am Strand von Riace anlegen sah, erkannte er darin eine Gelegenheit, sein Dorf vom Aussterben zu retten: Er gründete den Verein Città Futura (Stadt der Zukunft), besiedelte die leer stehenden Häuser mit Migranten, baute Werkstätten auf, in welchen Einheimische zusammen mit Flüchtlingen Kunsthandwerke herstellten und öffnete die seit Jahren geschlossene Schule wieder, um die Kinder der Migranten zu unterrichten. Im Holzkohleofen der Dorfpizzeria backte nun arabisches Brot, ältere Einwohner fanden in den jüngeren Migranten Gesellschaft und Einwohner, die Riace bald verlassen hätten, blieben, weil sie durch die ­Ankunft der Migranten wieder Arbeit fanden.

Trotz grossen kulturellen Unterschieden entstand ein starker Gemeinschaftssinn – sei dies, weil Kalabrien die Geschichte der Emigration nur zu gut kennt oder weil eine ärmere Gesellschaft vielleicht besser in der Lage ist, das Elend anderer zu verstehen. Riace funktionierte und war bis vor Kurzem das Paradebeispiel von geglückter Integration in Italien.

Italienischer Donald Trump

Aber natürlich konnte diese Idylle in einem Land, in dem ein italienischer Donald Trump und die Mafia regieren, nicht anhalten. Letztere vergiftete drei von Lucanos Hunden – womöglich, weil er eine Alternative zur sonst in Kala­brien üblichen Ausbeutung von Migranten bietet.

Dies geschieht zum Beispiel in San Ferdinando, einem Ghetto 70 Kilometer westlich von Riace, wo Migranten als Erntearbeiter von der Mafia praktisch versklavt und für rund 100 Euro im Monat sechs Tage die Woche für 9 bis 14 Stunden Orangen und Kartoffeln ernten. All dies im Mitwissen des Staats. Im Juli besuchte Innenminister Matteo Salvini das heruntergekommene Lager für einige Minuten. Dies tat er vor allem, um vor den versammelten Medien klarzustellen, dass Italiener an erster Stelle stehen und das süsse Leben für Migranten nun vorbei sei, während er umrundet war von Personen, für die es ein süsses Leben nie gegeben hat.

Einmal ist es nicht die Mafia

Doch zurück zu Riace und dessen Bürgermeister Lucano: Die Angriffe gegen ihn kamen zuletzt nicht mehr nur von der Mafia, sondern auch von der Staatsanwaltschaft. So wird ihm nun vor­geworfen, eine Scheinehe arrangiert zu haben, damit eine Nigerianerin nicht abgeschoben wird.

Matteo Salvini nannte Domenico Lucano daraufhin einen «Champion der Gutbürger» und den Umstand einen Beweis dafür, dass die «ausser Kontrolle geratene Situation der Mi­granten» zu Verbrechen führe. Die Fördergelder des Dorfs Riace wurden gestrichen, von den 300 zugezogenen Migrantinnen und Migranten sind ­gerade einmal 100 geblieben, das Verfahren gegen Lucano läuft, und er darf Riace bis auf Weiteres nicht betreten.

Es ist tragisch, dass ein Bürgermeister, der eine revolutionäre Lösung für das Immigrationsproblem präsentiert hat, sein Projekt nicht weiterführen darf wegen eines Verstosses, der niemandem Schaden bringt, während sich wenige Kilometer weiter die modernste Form von Sklaverei unter vollem Wissen des Staats ausbreitet, ohne dass jemand ein Wort sagt. Der Fall von Riace unterstreicht, wie wenig Italien an einer funktionierenden Integration interessiert ist. Aber auch, dass in dieser Finsternis Solidarität immer wieder aufkeimt. Man kann nur hoffen, dass der Staat sie nicht jedes Mal erstickt.