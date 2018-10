«Die Baumhütte ist alles andere als verlottert»

Die Färberwiese ennet der Bahngeleise in Oberwetzikon hat offenbar nicht nur Freunde. SVP-Parlamentarier Rico Schaffer stellte während der Fragerunde an der Parlamentssitzung vom Montag nicht nur das Aussehen der Wiese infrage, sondern inbesondere den Zustand der Baumhütte mitten auf dem Platz. Sie sei frei zugänglich und in lottrigem Zustand, fand er - und wollte vom Stadtrat wissen, wer im Falle eines Einsturzes mit beteiligten Kindern haften würde.