Wasser ist noch immer knapp

Pro Jahr fallen in der Region durchschnittlich circa 1100 Milimeter Regen – bis zum 25. Oktober waren es jedoch gerade mal 630 Milimeter. In einzelnen Regionen des Zürcher Oberlandes wurde im Monat Oktober gar nur ein Niederschlagstag registriert – dies war am 1. Oktober. Dies vermeldet die Gruppenwasserversorgung Fehraltorf Russikon Illnau-Effretikon (FIR) in einer Mitteilung.



Die anhaltende Trockenheit macht der Gruppenwasserversorgung FIR weiterhin zu schaffen. Die Höhe des Kempttalgrundwasserstroms seien seit Wochen rückläufig. Die Erträge aus den Quellen sind nur noch gering oder ganz versiegt.