Klapproth wettert gegen «Abrissbirne» Donald Trump

Zwei Kantonsräte und eine Raumplanerin trafen sich am Sonntag in der Altrüti in Gossau. Sie sprachen am 16. Sonntagsforum der Zürcher Oberland Medien AG über Urbanisierung. Stefan Feldmann, SP-Kantonsrat und Ustermer Stadtrat, sah die Urbanisierung als Chance und wünschte sich eine positivere Einstellung dazu.

Die Soziologin und Raumplanerin Joëlle Zimmerli gab ihm Recht: Man müsse aber auf die Bedürfnisse der Einwohner eingehen und die Urbanisierung dort geschehen lassen, wo sie willkommen sei. Sie kritisierte den Bund, der zu viele Kompetenzen an sich reisse. Der Gossauer Gemeindepräsident und FDP-Kantonsrat Jörg Kündig ging einen Schritt weiter und forderte zusätzlichen Handlungsspielraum für die Gemeinden.

Unsere Berichterstattung über das ZO-Sonntagsforum: