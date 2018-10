Immer mehr Dübendorfer beklagen Tierschäden

Der Garten von Trudi Lauber in Dübendorf besticht durch Rosenstauden, vereinzelten Bäumen, Blumen und vielen Sträuchern. Was nicht in das fast idyllische Bild passt ist ein bräunliches, trockenes Rasenstück. Erst bei genauerem Hinsehen fallen kleine Löcher in der Erde auf. Sie stammen von Füchsen, wissen Lauber und ihre Nachbarin Renee Ablasser. Denn eine Fotofalle, die mehrere Wochen im Garten installiert war, hat die pelzigen Täter überführt.