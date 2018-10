DVZO-Präsident Hugo Wenger gibt Rücktritt bekannt

Hugo Wenger, der langjährige Präsident des Dampfbahn Verein Zürcher Oberland (DVZO), hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Dies schreibt der DVZO in einer Medienmitteilung. Wenger wolle 2019, das Jubiläumsjahr « 50 Jahre DVZO», sein Amt niederlegen. Nach 27 Dienstjahren wird er anlässlich der Generalversammlung am 10. April 2019 sein Amt abgeben. Er möchte aber dem Verein weiterhin in verschiedenen Funktionen zur Verfügung stehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

«Netzwerker-Fähigkeiten»

Es sei der Verdienst von Hugo Wenger, dass der DVZO in der Öffentlichkeit als Markenzeichen des Zürcher Oberlandes wahrgenommen werde und die Leistungen der freiwillig Mitarbeitenden für ein breites Publikum erlebbar seien. Dank seinen Netzwerker-Fähigkeiten hätten wertvolle Kontakte zu Behörden, Bahnunter-nehmungen, Industrie, Medien und Tourismus Zürcher Oberland aufgebaut und gepflegt werden können.