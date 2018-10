Die Gemeindeviehschau Neubrunn ist ein familiärer Traditionsanlass

Bei garstigen Temperaturen mussten die Bauernkinder am Samstag lange ausharren, bis sie am Ende des Bewertungsmarathons die mit Blumenschmuck versehenen Kälbli präsentieren durften. Denn zuvor hatten ihre Eltern in über zehn Kategorien die Kühe – immerhin 132 Stück – durch den Experten Felix Honegger, Girenbad, bewerten lassen. Honegger hat das Vieh ge­duldig und mit Kennerblick beurteilt und argumentierte jeweils mit klaren Worten, weshalb er die eine Kuh der anderen vorzog.