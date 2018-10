19 Verhaftungen bei Clubkontrolle

Polizisten der Kantonspolizei Zürich kontrollierten nach 22 Uhr am Freitagabend zwei Clubs in Volketswil. Dabei seien sie auf 13 serbische, kroatische und albanische Animierdamen, eine bosnische Barfrau sowie drei mazedonische, serbische und türkische Sänger und Hilfsarbeiter getroffen, die über keine entsprechende Arbeitsbewilligung verfügten und somit gegen das Ausländergesetzt verstossen hätten, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Ein türkischer sowie ein kosovarischer Clubbetreiber seien ebenfalls verhaftet worden.

Die 19 Personen seien zwischen 19 bis 44 Jahre alt. Sämtliche Personen müssten sich vor der Staatsanwaltschaft See/Oberland verantworten. Im Anschluss an das Strafverfahren würden die Verhafteten, mit Ausnahme der Inhaber einer Aufenthaltsbewilligung, dem Migrationsamt zur Prüfung von fremdenpolizeilichen Massnahmen zugeführt.