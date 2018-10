Er sehe sich selbst als Seelsorger. «Mich interessieren Lebensgeschichten. Zuhören kann ich besser als zusehen.» Von der Ausrichtung her würde er sich als liberalen Christen bezeichnen. «Eine Gemeinde lebt von der Vielfalt ihrer Mitglieder», sagt er. «Mit Fundamentalismus kann ich nichts anfangen.» Auch die Bibel dürfe man nicht wortwörtlich nehmen. «Man muss sie im Geist dieser Zeit lesen, in der sie geschrieben wurde. Es gibt ja auch viele verschiedene Bibelauslegungen.» So finde er es legitim, wenn sich zwei Menschen scheiden liessen, wenn es einfach nicht mehr geht. Er selbst wünsche sich einmal eine Familie. «Doch bis jetzt habe ich die passende Frau noch nicht kennengelernt.»

In seiner Freizeit verfolge er das Weltgeschehen, lese und koche. Ausserdem führt er in Volketswil einen Gesprächskreis, der einmal im Monat stattfinde. «Ziel ist der Austausch und die Diskussion über christliche Themen», erklärt er. «Anfangs geht es um die zehn Gebote.»

«Mich interessieren Lebensgeschichten.» Tobias Günter, reformierter Pfarrer

Nach dem Abschluss des Studiums absolvierte er ein halbjähriges Praktikum in Frauenfeld und lebte danach drei Monate lang in einer christlichen Lebensgemeinschaft im Kanton Neuchâtel. Danach machte er in Kreuzlingen die Ausbildung als Pfarrer, war anschliessend Pfarrpraktikant.

Die Suche nach einer Stelle gestaltete sich schwierig. Über 30 Bewerbungen schrieb er, nicht ein einziges Mal wurde er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Günter führt dies auf seine Erscheinung zurück. Das war eine grössere Dimension, als einfach nur im Alltag nicht ernst genommen zu werden. «Das hat mich verletzt und auch deprimiert.»

Erst als sein Ausbildungspfarrer ein Empfehlungsschreiben machte, in dem stand, dass er selbständig sei und alles machen könne, sei es besser geworden. «Ab dann wurde ich eingeladen und fand schliesslich die Stelle in Volketswil.» Hier arbeitet er seit dem 1. Oktober 70 Prozent, leitet jeden dritten Sonntag einen Gottesdienst und ist im dreiköpfigen Pfarrteam für die Seniorenabeit zuständig. Am 14. Oktober hatte er seinen ersten Gottesdienst. «Ich wurde hier gut aufgenommen und fühle mich willkommen.»

Die offizielle Pfarrinstallation von Tobais Günter findet am 4. November statt. Der Gesprächskreis unter seiner Leitung ist das erste Mal am 30. Oktober, um 10 Uhr im Sigristenhaus an der Chilegass 8 in Volketswil.