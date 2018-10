Winterzeit: Hochsaison für Einbrecher

Im Schatten der Häuser schleicht eine dunkle Gestalt in den Strassen umher. Die düstere Figur kundschaftet im Schutze der Dunkelheit die Umgebung aus. Mit geschultem Auge erkennt sie offene Fenster und gekippte Balkontüren. Bewaffnet mit Brecheisen und Glasschneider hangelt sie sich an der Regenrinne des Zielobjekts hoch und schwingt sich über das Balkongeländer. Lautlos macht sich die Gestalt an die Arbeit.

Wenngleich dieses Bild eines Einbrechers überspitzt und wenig akkurat sein mag, ist es Fakt, dass Einbrecher vorwiegend im Schutze der Dämmerung zuschlagen. Die durch kurze und eher düstere Tage geprägten Wintermonate sind denn auch Hochsaison für Einbrüche. So schreibt auch die Kantonspolizei Zürich auf Ihrer Webseite: «Mit der Umstellung der Uhren auf die Winterzeit nimmt die Zahl der Einbrüche tendenziell zu.»

Mehr Patrouillen

Wie auch in den Vorjahren werde deshalb gemäss Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, diesen Winter wiederum die Präventionskampagne «Gemeinsam gegen Einbrecher» gestartet. So wolle die Kantonspolizei für das Thema sensibilisieren und die Bevölkerung dazu aufrufen, verdächtige Beobachtungen der Polizei über die Notrufnummer 117 zu melden.

«In den Wintermonaten ist die Kantonspolizei Zürich mit mehr Patrouillen unterwegs.» Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei ist in dieser Zeit jedoch auch nicht untätig. Die Mediensprecherin versichert: «Speziell in den Wintermonaten ist die Kantonspolizei Zürich mit mehr Patrouillen und erhöhter Kontrolltätigkeit unterwegs.» Auch biete die Kantonspolizei nach wie vor kostenlose Einbruchschutzberatungen an. Weiter wollte die Mediensprecherin allerdings keine Auskunft geben, was die Kantonspolizei zum Schutze der Bevölkerung vor Einbrüchen konkret unternimmt.

Weniger Einbrüche im Oberland

Die Einbrüche in allen Oberländer Bezirken gingen 2017 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im einbruchsreichsten Bezirk des Oberlands, dem Bezirk Uster, wurden letztes Jahr von 1000 Einwohnern nur 3,4 von Einbrechern heimgesucht. 2016 waren es noch 4,4.

Auch in den Bezirken Hinwil und Pfäffikon nahmen die Einbrüche ab. Pro 1000 Einwohner wurde im Bezirk Pfäffikon 2,4 Mal eingebrochen, ebenfalls deutlich weniger als 3,6 Mal wie noch im Jahr 2016.

Die Hinwiler sind am wenigsten einbruchgefährdet. Auf 1000 Einwohner ereigneten sich 2016 im Bezirk Hinwil 2,8 Einbrüche, im Jahr 2017 waren es nur noch 2,2.