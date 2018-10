Lange Haare, Leder und Leggings

Crazy Harry rief und die Schweizer Glam-Rock Szene, von der man bis anhin gar nicht gewusst hatte, dass sie überhaupt existiert, kam. Knapp 300 Leute pilgerten am Samstagabend an das «First Swiss Glam Rock Fest» in der Hall of Fame in Wetzikon, das eben dieser Crazy Harry, mit bürgerlichem Namen Harry Jetzer, organisiert hatte.

Höchstpersönlich steht er nun auf der Bühne, die Beine in hautengen Leggings – violett in Leopardenoptik. Unter dem zerrissenen Oberteil schaut ein Netz-T-Shirt hervor, Harrys lange Haare sind auftoupiert, die Augen schwarz umrandet.