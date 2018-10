In nur zwei Jahren vom Mörder zum König

King Georg hätte auch nicht immer so gesprochen. Wenn er wütend war oder mit seiner Frau redete, konnte er fliessend sprechen. Vor allem in Paniksituationen und Gesprächen mit seinem Vater verschlug es ihm die Sprache. Um sich zu merken, wann er wie stark stottern sollte, arbeitete Lanciano mit Leuchtstiften. Jede Farbe repräsentierte dabei, wie abgehackt sein Redefluss sein sollte. «Dabei half mir natürlich, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe und mir Textstellen so gut einprägen kann», sagt der 51-jährige Schauspieler.

Zusätzlich begann er sich beim Sprechen bewusst zu verkrampfen, die Schultern hochzuziehen und die einzelnen Wörter aus dem Hals raus zu würgen. «Also genau das, was ein Schauspieler eigentlich nicht tun sollte», sagt Lanciano. Angst, dass er sich diese Verkrampftheit angewöhne, habe er allerdings nicht. Wenn eine Aufführung beendet sei, gehe er kurz an die Bar, trinke ein Bier und sei wieder ganz er selbst. «Das ist bei mir mittlerweile wie bei einem Computerprogramm. Wenn ich fertig gespielt habe, drücke ich auf das rote Kreuz oben rechts und alles ist abgeschlossen», so der Rütner Schauspieler.