​​​​​​​«Im Herzen sind wir alle noch Bauern​​​​​​​»

Auf dem Weg zur Altrüti in Gossau kommt man an grünen Wiesen, Apfelbäumen und Bauernhäusern vorbei. Zwei klobige fünfstöckige Häuser sind die wohl modernsten Gebäude an der Strasse. Von Urbanisierung ist in diesem Winkel des Zürcher Oberlands noch nicht viel zu sehen.