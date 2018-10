Bengler Herbstfest mit Winterwetter

Am Samstag fand auf dem Platz vor dem Schulhaus Buechwis in Fällanden das Herbstfest Benglen statt. Organisiert wurde es vom Ortsverein Benglen, der dieses Jahr sein 45-jähriges Bestehen feiert.

Eröffnet wurde das Herbstfest am Samstagmorgen trotz Regen mit der Einweihung des neuen Spielplatzes in Benglen. Dieser wurde in den vergangenen Monaten durch das Engagement von fünf Vätern gebaut. (wir berichteten).

Festivitäten fielen ins Wasser

An diesem regnerischen Samstag waren die begehrtesten Plätze der Grillstand und die selbst gebackenen Kuchen der Mütter von Vorschulkindern.

Andere Marktstände litten unter der ungastlichen Gegebenheit. Für kleine Kinder gab es eine Schminkecke, Karussell und Tobi, ein Minishetlandpony, zog eine Pferdekutsche für die Kleinen.

Nach Marktschluss blieben die verschiedenen Verpflegungsstände noch bis 18 Uhr geöffnet, damit die Besucher im Mehrzweckraum weiterfeiern konnten. weu