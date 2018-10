10'000 Besucher an der 12. Ausgabe der «Jungkunst»

«Lebendig, vielfältig und ein nachhaltiges Erlebnis!», so fassen die Organisatoren der Jungkunst die Besucherrückmeldungen zusammen. Durchschnittlich seien die knapp 10'000 Besucher etwas länger in der Halle 53 auf dem Winterthurer Sulzer Areal verweilt, als in anderen Jahren.

Die Künstler boten viele unterschiedliche Attraktionen. So konnten die Besucher aktiv an Kunstwerken mitgestalten, indem sie mit Dreck Schuhabdrücke hinterliessen, oder sie konnten beobachten, wie eine Frau mehr als eine halbe Stunde in ein Aquarium abtauchte.

Insgesamt stellten 24 Künstlerinnen und Künstler ihre Videokunst, Malerei, Fotografie, Installation oder Objekte aus, erklärt Martin Landolt, der mit weiteren drei Kunstverständigen die Künstler zwischen Genf und Romanshorn in ihren Ateliers besuchten.

Neben den 25 Künstlern haben auch rund 200 freiwillige Helfer dazu beigetragen, dass die Jungkunst ein Erfolg war.