Fällt heute der erste Schnee?

Heute ist es den ganzen Tag trüb und nass, wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt. Da tagsüber zeitgleich die Temperaturen sinken werden, komme auch die Schneefallgrenze im Nordem immer weiter runter und liege am Abend bereits verbreitet unter 1000 Metern. Im Laufe der Nachte werde sie gar noch weiter sinken.

Die Konsequenz: Selbst im Flachland sind örtlich nasse Flocken möglich. In den hügligeren Gegenden des Oberlandes könnte es sogar etwas weiss werden. MeteoSchweiz prognostiziert, dass die Schneefallgrenze bis Mitternacht im Oberland bis auf 700 Meter sinken könnte, womit höher gelegene Dörfer wie Bäretswil oder Sternenberg bereits weiss werden könnten.

Am Sonntag sollen die Niederschläge laut MeteoNews im Norden langsam abklingen, was in den Höhen zu einer markanten Milderung führe. Bis Montag steige die Schneefallgrenze deshalb wieder auf 1500 bis 2500 Meter an.