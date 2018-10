Väter engagieren sich für Treffpunkt

Es war die Tatsache, dass es in der Benglen an Spielplätzen für Kinder fehlte, die fünf Väter auf den Plan rief. Zusammengerechnet haben Oliver Hauri, Risto Kyburz, Martin Oeschger, Christian Potthoff und Daniel Quandt 14 Kinder. Ihre Namen möchten die fünf Männer jedoch nicht in den Vordergrund stellen. «Wir haben uns an vielen gemeinsamen Elternabenden in der Schule und im Kindergarten immer wieder getroffen», sagen die Männer übereinstimmend. Dort haben sie sich auch auf Initiative der Kindergärtnerin Anna Leiser hin immer wieder über einen fehlenden Spielplatz in der Benglen ausgetauscht.

Schnell kam dann die Idee, dass sie den Bau eines neuen Platzes selbst in die Hand nehmen wollen: «Wir beschlossen zu handeln, statt uns nur zu beschweren», so die fünf Männer. Deshalb gründeten sie im Mai des vergangenen Jahres den «Verein Spielplatz Benglen» und erarbeiteten ein Konzept für einen neuen Siedlungsspielplatz.

Unterstützung durch Gemeinde

Getroffen haben sich die fünf Väter jeweils abends in einem Gemeinschaftsraum in der Nachbarschaft, wenn die Kinder im Bett waren. Während die meisten Gründungsmitglieder des Vereins Spielplatz Benglen erst in den vergangenen Jahren nach Benglen gezogen waren, lebt Risto Kyburz schon seit seiner Kindheit dort. «Er erzählte uns, wo sich die Spielplätze früher befanden.»