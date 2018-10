Stadt Uster soll ein «Vorbild» sein

Betrachtet man einzig die höchste politische Ebene, kann man kaum zum Schluss kommen, dass in Usters öffentlichem Sektor Frauen benachteiligt werden: Vier Stadträtinnen stehen drei Stadträte gegenüber, das weibliche Geschlecht ist damit in der Überzahl. Doch wie sieht es in Uster mit der Gleichstellung aus, wenn man das Augenmerk auf andere, tiefere Ebenen des öffentlichen Bereichs richtet und nicht die Anzahl Mitarbeiterinnen sondern die Frage der Lohngleichheit zur Messgrösse erhebt?