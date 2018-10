Kinder bauen Brücke von Leonardo da Vinci nach

Einen Gastauftritt hatten der Technorama-Leiter Thorsten Künnemann und Marco Miranda, wissenschaftlicher Schauspieler beim Swiss Science Center. Die beiden bestiegen die Brücke als erste. Die Balken ächzten und knarzten gewaltig, doch Atlant Bieri beruhigte: «Das ist ein gutes Zeichen. Durch die Reibung wird die Brücke stabiler.» Er habe das Experiment schon in seinem Garten zuhause getestet, jedoch nur mit zwölf Holzlatten. Die Konstruktion hielt, also kletterten auch er und die Kinder die Balken hoch. Nach einem letzten Gruss in die Kameras war der Dreh zu Ende. Das Video dazu wird Ende November auf higgs.ch aufgeschaltet.

Urzeitkrebse weckten das Interesse

Der Experimentierkanal für das Wissenschaftsmagazin des Winterthurer Unternehmens Scitec-Media ist für Atlant Bieri nicht das erste Projekt auf diesem Gebiet. Der Biologe und Kinderbuchautor widmet sich seit einigen Jahren der Bildung für junges Publikum. «Seit 2013 besuche ich mit meinem Sohn regelmässig Schulklassen und führe kleine Experimente durch.» Besonders beliebt sei das Züchten von Salzkrebsen.