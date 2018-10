Feuerwehr Wetzikon-Seegräben: Gleich dreifache Ölwehr

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben hat eine strenge Woche hinter sich. Begonnen hat der Stress in der Nacht auf Sonntag. «Passanten bei der Ettenbohlstrasse meldeten einen brennenden Baumstamm», sagt Kommandant René Ehrenmann. Jemand habe nach einem Fest das Feuer unbeaufsichtigt gelassen. «Wir löschten den kleinen Brand.»

Bereits am Sonntag ging es weiter: An der Bahnhofstrasse hatte ein Auto Flüssigkeit verloren. «Wir mussten die Rückstände aufnehmen.» Am Montag rückten die Feuerwehrleute in ein Gebäude an der Bühlstrasse aus. «Ein Boiler war defekt, das Wasser musste abgesaugt werden.»

Hoffnung auf ruhigere Zeiten

Am Mittwoch leistete die Feuerwehr gleich zwei Einsätze. An der Motorenstrasse war nach einem Unfall erneut Flüssigkeit aus einem Auto getreten. Auch an der Kreuzbühlstrasse hatte ein Fahrzeug Diesel verloren. «An beiden Orten mussten wir Ölwehr leisten.»

Dasselbe passierte dann noch einmal gestern Donnerstag an der Pfäffikerstrasse. «Es ist aussergewöhnlich, dass so viele Auto Flüssigkeit verlieren», sagt Ehrenmann. Auch wenn die Einsatzkräfte auf ruhigere Zeiten hoffen, sie nehmen die Vorfälle mit Humor und haben sich selbst auf Facebook einen neuen Namen verpasst: