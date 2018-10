Auch in Schlatt wird Wasser allmählich knapp

Kürzlich hat die Gemeinde Wildberg die Bevölkerung erneut zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen. So soll die Autowäsche vorläufig unterlassen und der häusliche Wasserverbrauch auf das Nötigste beschränkt werden (wir berichteten). Auch die Gemeinde Schlatt will nun im Verlauf der nächsten zwei Wochen ein ähnliches Flugblatt in die Haushalte verteilen.