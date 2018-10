Umstrittener Kiesabbau geht los

In Freudwil ziehen sich breite braungraue Furchen durch die Felder. In der Grube Hooggen baut die Baumer Kies AG, ein Unternehmen der FBB-Gruppe, seit dieser Woche Kies ab. Unter anderem auf Land, das der Stadt Uster gehört. Am Mittwoch wurde offiziell die erste Ladung abtransportiert, auch Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) war beim Spatenstich dabei. Bis zu 55 Meter tief wird die Grube in den Moränenhügeln oberhalb der Stadt Uster dereinst sein.