«Möbel müssen nicht nach zwei Jahren weggeworfen werden»

Die letzten Jahre waren nicht nur leicht. Besonders die Eurokrise sei nicht spurlos an der Firma vorbei gegangen: «Die Kunden haben vermehrt im Ausland eingekauft», sagt Andreas Niederer. In diesem Zusammenhang spiele auch die Digitalisierung eine Rolle: «Man vergleicht die Preise mehr und mehr online. Da ist es verständlich, dass man die Konkurrenz an der deutschen Grenze in Betracht zieht.» Nach schwierigeren Zeiten sei die Entwicklung nun wieder positiv, gerade die Produktionsstätte in Winterthur sei in diesem Jahr vollständig ausgelastet.

Das grosse Geld mache man auf dem Möbelmarkt dennoch nur selten. Insbesondere, wenn man sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Am Firmenkonzept soll gemäss Andreas Niederer trotzdem nichts verändert werden: «Zusammen mit meinem Team Produkte herzustellen und die Kunden zu erfreuen ist sehr befriedigend und steht für mich an vorderster Stelle.»

Vom Donnerstag, 1. November, bis Sonntag, 4. November, findet die Nachhaltigkeitsmesse Designgut statt. Im Casinotheater und im Gewerbemuseum werden rund 100 Aussteller aus der ganzen Schweiz ihre Waren präsentieren – von Mode über Schmuck bis hin zu Möbelstücken. Diverse Kurzevents von verschiedenen Marken sowie Stadtrundgänge sollen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

