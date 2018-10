Juckerfarm nervt sich über Besucher

Zu Hunderten strömen in diesen Tagen die Besucher auf die Jucker Farm in Seegräben. Unter ihnen: Diebe und Flegel. Nadine Gloor, Marketing- und Kommunikationschefin des Betriebs, hat für einem Bericht auf dem Jucker Farm-Blog verschiedene Mitarbeiter zu ihren Erlebnissen befragt. «Ich bin ziemlich erschrocken, was da alles zusammengekommen ist», sagt sie. «Es wird viel zerstört und geklaut.»

«Ich habe schon Mütter beobachtet, die den ganzen Kinderwagen mit Kürbissen füllen und dann weglaufen.» Andreas Good, verantwortlich für Hofläden und Gastronomie auf der Jucker Farm