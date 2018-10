Ein neues Zuhause für Lilly

Lilly hat keine einfache Kindheit gehabt. Aufgewachsen ist der schwarze Puli-Mischling auf den Strassen in Ungarn. Wahrscheinlich wurde sie ausgesetzt, wirklich wissen tut es aber nur die Hirtenhündin selbst.

Täglich musste Lilly auf Futtersuche gehen und erlebte dabei Gewalt. Nicht selten wurde sie mit Steinen beworfen. Sie war unerwünscht, dass liessen sie die Menschen spüren.

Glückliches Schicksal

Mit sechs Monaten hat ein Tierschützer Lilly eingefangen und in die ungarische Auffangstation Happy Dog gebracht. Dort traf sie auf 60 Artgenossen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Entweder lebten die Vierbeiner schon ein Leben lang auf der Strasse, wurden von ihren Besitzern ausgesetzt oder waren aus einer Tötungsstation gerettet worden.

Zwei Monate später wurde Lilly zusammen mit anderen Hunden zur Vermittlung in die Schweiz ins Tierheim Rosenberg in Winterthur (siehe Box) gebracht. Die junge Hündin hatte Glück. Ihr Transport war eigentlich nicht vorgesehen, weil grosse, schwarze Hunde wie sie gemäss der Tierheimleiterin den meisten Menschen Angst bereiten.

Liebe auf den ersten Blick

Nur 14 Tage nach ihrer Ankunft in der Eulachstadt, im Juli 2017, machte Lilly eine Begegnung, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Carine Cajochen, seit Dezember 2017 Leiterin des Tierheims Rosenberg, kam zu Besuch. «Ich hatte einen Termin, weil ich einen anderen Puli-Mischling adoptieren wollte. Doch als ich Lilly in die Augen sah, war mir sofort klar, dass wir zusammengehören», erzählt die Tierliebhaberin aus Weisslingen.

«Sie hat mich mit den Vorderpfoten festgehalten.» Carine Cajochen, Leiterin Tierheim Rosenberg

Lilly sei ein Engel, das habe sie gleich gespürt. Sie habe sich zu ihr gesetzt und die total verängstigte Hündin fasste langsam Vertrauen. «Sie hat mich mit den Vorderpfoten festgehalten. Ich konnte nicht mehr weg», schildert Carine Cajochen den besagten Tag.

Vertrauen aufgebaut

Der Pakt war also besiegelt. Carine Cajochen adoptierte Lilly. Seither schenkt sie ihr viel Liebe und Zuneigung. Etwas, dass die schreckhafte Hündin nicht kannte. «Am Anfang hätte ein Wattestäbchen auf den Boden fallen können und sie wäre panisch geworden», so Carine Cajochen. Auch an das Hundehalsband musste sich Lilly gewöhnen. «Das Geräusch und das Gefühl der Kette hat sie an den Moment des Einfangens und an die erlebte Gewalt erinnert.»

«Lilly folgt mir auf Schritt und Tritt.» Carine Cajochen, Leiterin Tierheim Rosenberg

Auch vor Kindern hatte Lilly erst grosse Angst. Doch schnell lernte sie, dass ihr altes Leben endgültig der Vergangenheit angehört. «Mittlerweile hat sie an Selbstsicherheit gewonnen und ist ausgeglichen. Durch meine Enkel fasste sie auch Vertrauen zu Kindern», so Cajochen stolz.

Und trotzdem haben die schrecklichen Erlebnisse aus ihrer Kindheit die Hündin geprägt. «Lilly folgt mir auf Schritt und Tritt. Sie hat extreme Verlustängste. Wenn man ihr einen Ball wirft, duckt sie den Kopf. Dieser bitterer Beigeschmack ihrer Vergangenheit wird wohl nie ganz verschwinden.»

Aber Carine Cajochen hat vorgesorgt. Damit Lilly nicht alleine ist, hat ihre Besitzerin eine zweite Hündin adoptiert. Nina ist ein selbstbewusster Tibet-Terrier aus Rumänien, die als Kettenhund gehalten wurde und Tierschützer gerettet haben. Carine Cajochen ist sich sicher: «Von ihr kann Lilly noch viel lernen.»

Tag der offenen Tür im Tierheim Rosenberg

Im Tierheim Rosenberg in Winterthur werden seit 1998 Hunde wie Lilly betreut. Insgesamt gibt es Platz für 36 Vierbeiner. Auch Tageshunde und Ferienhunde- und Katzen werden vorübergehend aufgenommen. Das vierköpfige Team rund um Carine Cajochen lädt am Samstag, 27. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. «Wer das Tierheim kennenlernen will, mehr über unsere Arbeit und die Tiere erfahren möchte, ist zu herzlich willkommen», so Carine Cajochen.