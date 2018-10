«Der Airbag bringt euch um»

Präventionsveranstaltung: Ein Wort, auf das Gymischüler nicht unbedingt mit einem Freudenschrei reagieren. Dennoch finden derzeit sechs solche Anlässe an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon statt. Sie behandeln das Thema Sicherheit im Strassenverkehr, richten sich an die rund 270 Sechstklässler und werden von der Stiftung Roadcross durchgeführt.