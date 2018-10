Busreise für die heimischen Fans

Noch freie Plätze

In den Bussen von Zosch-und-Weg hat es Platz für 21 Personen. «Für die Fahrt nach Schwanden haben wir allerdings noch Plätze frei», sagt Mara Zollinger, die Geschäftsführerin von Zosch-und-Weg. Aus ihrer Fangemeinde habe Niggli immer wieder Anfragen bekommen, ob sie nicht auch einen Shuttle-Service anbieten könnte. «Die meisten wollen nach den Konzerten nicht unbedingt selbst wieder nach Hause fahren», sagt Niggli.

Die circa einstündige Fahrt an ihr erstes Konzert in Schwanden kostet inklusive Eintrittskarte 80 Franken. Wie viel die Busfahrten an die übrigen Auftrittsorte in diesem Jahr kosten sollen, ist noch nicht ganz klar. Zosch-und-Weg berechnet aktuell noch die Preise dafür. Auf dem Weg an die Konzerte, können sich Fans über Bluetooth-Lautsprecher musikalisch auf die Zigeunermusik einstellen. Nach dem Auftritt treffen sich die Supporter dann mit der Band, das gehört gemäss Niggli schlicht dazu, nach dem langen Weg, den die Fans auf sich genommen haben.