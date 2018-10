«Es fiel mir schwerer, mich von den Mädels zu verabschieden als vom Bachelor»

Kaum begonnen war das Liebesabenteuer für Sofia Stathis aus Grafstal bereits wieder vorbei: Die 34-Jährige bekam in der ersten Folge von «Der Bachelor» keine Rose. «Ich bin mir sicher, du bist ein sehr angenehmer Mensch», sagte Clive in der Nacht der Rosen. Leider habe er aber das Gefühl, dass sie vom Typ her nicht zu ihm passen würde. Im Nachhinein eine Entscheidung, die Sofia nicht besonders schockiert hat.

Sofia, du hast bereits in der ersten Folge keine Rose erhalten. Wie beurteilst du diesen Entscheid?

Sofia Stathis: Für mich ist es nicht weiter schlimm, dass ich keine Rose erhalten habe. Clive war auf den ersten Blick nicht mein Typ und ich habe während der Zeit in Thailand gemerkt, dass der Funke zwischen mit und Clive nicht wirklich gesprungen ist. Vielleicht liegt es am Altersunterschied von acht Jahren, ich kann es nicht genau sagen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gespürt, dass ich nicht weiterkommen werde.

