Die Züri Oberland Trophy gibt es nicht mehr

Anstatt Resultate und Ranglisten lesen die Besucher der Webseite der Züri Oberland Trophy nur noch Worte des Abschieds. Nach 13 Austragungen ist Schluss. Der Multisportanlass in Wald ist Geschichte. «Es war eine coole Zeit. Wir bedanken uns für eure Treue und eure Unterstützung über all die Jahre und hoffen, dass ihr viele schöne Erinnerungen an den Anlass bewahren könnt», steht auf der Webseite.