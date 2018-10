Die Feuerwehr Seuzach stellt sich vor

Feuerwehrmann werden – die Antwort vieler Kinder auf die Frage nach dem künftigen Berufswunsch. Am 1. November organisiert die Feuerwehr Seuzach eine Infoveranstaltung (siehe blaue Box). Dabei geht es insbesondere um die Nachwuchsförderung. Kommandant Stefan Noll weiss, dass sich diese schwierig gestalten kann: «Wir hatten in den letzten Jahren zum Glück keine Probleme damit. Von Kollegen weiss ich allerdings, dass sie Mühe haben, neue Leute dazuzugewinnen.»

«Nicht im Liegestuhl ausruhen»

Feuerwehrmann zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Die Mitglieder der Milizfeuerwehr in Seuzach müssen ihre Einsätze mit anderen Verpflichtungen vereinbaren können. «Die Arbeitgeber sind generell aber wohlwollend gegenüber unserer Tätigkeit», so Stefan Noll. Zudem verlangt der Beruf ein grosses Fachwissen. «Feuer zu bekämpfen ist der kleinste Teil unserer Arbeit.» Wasser zu pumpen, Katzen von Bäumen zu retten oder den Verkehr zu regeln, gehören ebenso zu den Aufgaben. «Man kann sich nicht im Liegestuhl ausruhen.»

«Die Seuzemer können sich auf uns verlassen.» Stefan Noll, Kommandant Feuerwehr Seuzach

Die Tätigkeit erfordere oft viel Köpereinsatz. Zudem können Einsätze auch schnell gefährlich werden. Nicht nur die Bereitschaft in brenzligen Situationen, sondern auch die schnelle Hilfe und Bemühungen lassen die Feuerwehr ein grosses Ansehen geniessen, vermutet Stefan Noll. «Die Seuzemer können sich auf uns verlassen.»

So läuft ein Einsatz ab

Wie läuft ein klassischer Einsatz für die Feuerwehrleute ab? «Zunächst erhalten wir eine Alarmmeldung auf unserem Pager. Anschliessend müssen wir uns im Feuerwehrlokal einfinden», erzählt Stefan Noll. Darauf folgt der eigentliche Einsatz. Je nach Ereignis werden die Fahrzeuge besetzt. Generell fahre das Tanklöschfahrzeug zuerst los. «Vor Ort hat der Einsatzleiter die Aufsicht. Eine Person bleibt jeweils im Lokal zurück und koordiniert von dort aus.» Nach einem Einsatz müsse sichergestellt werden, dass alle Gerätschaften wieder sorgfältig gereinigt und für den nächsten Alarm vorbereitet werden.

Durchschnittlich müsse die Feuerwehr 20 bis 25 Mal im Jahr ausrucken. «Der eigentliche Zeitaufwand pro Person ist mit drei bis fünf Einsätzen aber kleiner», ergänzt Stefan Noll. Das wird durch eine Einteilung in verschiedene Einsatzgruppen bewerkstelligt.

Situationen zum Schmunzeln

Manchmal muss der Kommandant an Einsätze, bei denen er die betroffenen Personen persönlich kennt: «Das geht mir teilweise schon sehr nah.» Es gibt aber auch Situationen, in denen geschmunzelt wird: «Eine vermeintliche Katze im Kamin hat sich auch schon als piepsender Akku entpuppt.»

«Die Feuerwehr ist ein Teamsport.» Stefan Noll, Kommandant Feuerwehr Seuzach

Die Mitglieder der Feuerwehr legen Wert darauf, nicht nur während der Arbeit ein kameradschaftliches Verhältnis zu pflegen. Das soll mitunter am bevorstehenden Infoabend thematisiert werden. «Wir haben es auch in der Freizeit lustig miteinander.» Man habe zusammen schon bei Grümpelturnieren mitgemacht oder ist zu Skirennen gefahren. Stefan Noll betont: «Die Feuerwehr ist ein Teamsport. Einer alleine gibt es nicht.»

Infoabend in Seuzach



Am Donnerstag, 1. November, findet im Feuerwehrlokal eine Infoveranstaltung statt. Dort geht es in erster Linie darum, die Freiwilligenarbeit vorzustellen. Die Fahrzeuge dürfen inspiziert und die Kleidung anprobiert werden. Den Interessierten soll zudem aufgezeigt werden, mit welchem Zeitaufwand als Mitglied zu rechnen ist. Die Veranstaltung beginnt um 19.15 Uhr im Feuerwehrlokal an der Strehlgasse 1. Anmeldungen erfolgen über feuerwehr@seuzach.ch. Interessierte sind aber auch spontan willkommen.