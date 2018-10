Wetzikon: Sogar das Rotlichtgewerbe stöhnt

Es ist das älteste Gewerbe der Welt. Krisenfest, könnte man meinen. Doch in Wetzikon kämpfen selbst die Bordelle ums Überleben. «In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich viel verändert.», sagt I.M. (Name der Redaktion bekannt). Der 31-Jährige führt die «Villa 45» an der Zürcherstrasse 45. «Das Geschäft läuft nicht mehr so gut, wie auch schon.»

«Wetzikon ist ein hartes Pflaster.» Wetziker Bordellbetreiber