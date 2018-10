Stadtwerk leistete sich mehrere Irrtümer

Über Jahre hinweg hat das ehemalige Management von Stadtwerk Winterthur seine Kompetenzen überschritten und dabei den Stadtrat sowie das Volk umgangen. Die sogenannte Wärmering-Affäre, bei der finanzielle Probleme des Energie-Contracting-Verbunds Frauenfeld Wärme AG verschwiegen wurden, war kein Einzelfall. Dies zeigte eine unabhängige Finanzkontrolle durch die Stadt, die Ende Mai 2017 publik gemacht wurde.

Stadtwerk verspielte mit dieser Affäre viel Kredit. Nun stellt sich heraus, dass Stadtwerk auch andere Bereiche zumindest «nicht im Griff hat», wie sich Marco Fritschi ausdrückt. Der 25-jährige Winterthurer spricht von mehreren Missständen, die sich Stadtwerk geleistet hat. Das städtische Querverbundunternehmen beging – wie der Stadtrat bestätigt hat – Rechtsverzögerung, verletzte den Anspruch auf rechtliches Gehör und beharrte – zumindest zeitweise – auf die Zahlung einer Stromrechnung, die offensichtlich nicht den Anschluss von Marco Fritschi betraf.

Elf Monate lang nicht gehandelt

Aber von vorne. Per 1. Januar 2017 verlangte der Informatiker, der Geschäftsleitungsmitglied der SP Bezirk Winterthur ist, als Privatperson eine Verfügung zur im Jahr zuvor erhobenen Gebühr für die öffentliche Strassenbeleuchtung. Politisch wurde die Abgabe im November 2016 wieder abgeschafft. Wie andere Einsprecher ist Marco Fritschi aber der Meinung, die Beleuchtungsabgabe wurde für 2016 widerrechtlich erhoben. Deshalb stellte er sein Gesuch (siehe Box).

«Der Staat und dessen Verwaltung muss gerecht sein. Bei Stadtwerk habe ich das vermisst.» Marco Fritschi aus Winterthur

Ganze elf Monate lang reagierte Stadtwerk nicht und nahm keine Verfahrenshandlungen vor. Dies bestätigt ein Beschluss des Stadtrates.* Im November 2017 forderte Marco Fritschi nochmals die Verfügung per Mail ein. «Daraufhin antwortete mir Stadtwerk, ich hätte die Chance verpasst, mich zu wehren», erzählt der Winterthurer. Direkt darauf legte er Rekurs ein, der als Einsprache den Stadtrat ins Spiel brachte. «Ich rügte darin eine Rechtsverzögerung durch Stadtwerk.»

Vorweihnachtliche Entschuldigung

Erst am 22. Dezember 2017, also zwei Tage vor Heiligabend, entschuldigte sich Stadtwerk in einem Brief für das Säumnis und übermittelte Marco Fritschi eine Mahnung. Als Stadtwerk-Kunde hat er aber Anspruch auf eine sogenannte Verfügung, die eine Begründung zu enthalten hat. Stadtwerk verpasste dies.

Im aktuellen Jahr schaltete sich dann der Stadtrat ein. Am 25. Mai 2018 wurde Stadtwerk eine Frist bis 4. Juni gesetzt, um sich zu äussern. Eine entsprechende Antwort folgte, jedoch einen Tag zu spät.

Stadtrat spricht von offensichtlichem Irrtum

Marco Fritschi bezeichnet das Vorgehen von Stadtwerk als «absolut ignorant». Er habe sich als Laie vehement wehren müssen. «Ich habe bloss mein Recht geltend gemacht. Danach hätte Stadtwerk entsprechend handeln müssen.» Das habe es verpasst. Deshalb sei er auch glücklich, dass der Stadtrat die von ihm erhobenen Vorwürfe anerkannt habe.