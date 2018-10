Letzter Feinschliff vor der Premiere von «Das Gespenst von Canterville»

Die Probe beginnt, die Musik läuft. Den Kindern, die noch auf ihren Einsatz warten, geben die beiden Choreografen Ansagen mit auf den Weg, kurz und knapp: «Zuerst links, dann rechts» oder «die mittlere Linie als Orientierung beachten». Die Kinder verstehen, was gemeint ist.

Wenn die Kinder in Stepp- oder Ballettschuhen und in ihren Kostümen durch das Studio tanzen, sieht man ihnen die Freude an. Die Bewegungen sitzen, das Lächeln auch – mehrheitlich. Kleinere Korrekturen von den Chefs schallen immer wieder im direkten Ton durch den Raum. Mehr Ausdruck wird verlangt und ein Detail am Kostüm bemängelt. Alles muss langsam sitzen, so kurz vor der Premiere. Etwa verlangt Claudia Corti, dass eine Szene gleich nochmals begonnen wird. Ein Requisit wurde vergessen. «Sonst passiert das auch im Theater.»

Streng, aber herzlich

Claudia Corti kann streng sein. «Disziplin ist das Wichtigste», sagt sie. Die Kinder sollen sich in ihren Performances sicher fühlen. Ihre Strenge ist aber von einer Herzlichkeit geprägt. Man merkt, dass sie auch nach über 45 Jahren – 1971 gründete sie die Bewegungsschule Claudia Corti in Winterthur – fürs Tanzen brennt.

Während der Probe fallen ihr einige kleine Änderungen ein, die noch eingebaut werden können. Statt einfach miteinander abzuklatschen, soll einer der Protagonisten ein «Böckli» machen, während der andere Junge drüber springt. Claudia Corti strahlt eine kindliche Freude aus, als ihr die Idee kommt. Ihr fällt dann ein, was am Ende doch das Entscheidende ist: «Das Kindertanztheater soll einfach Spass machen.»

Das Familien-Musical «Das Gespenst von Canterville» des Kindertanztheaters Claudia Corti basiert auf der bekannten Erzählung des nicht minder bekannten irischen Autors Oscar Wilde. Der amerikanische Botschafter Hiram B. Otis hat trotz Warnungen vor einem Gespenst das Schloss Canterville gekauft. Bereits kurz nach dem Einzug gibt es Anzeichen, die auf einen Poltergeist hinweisen. Doch die pragmatische amerikanische Familie ist unbeeindruckt. Mit modernen Hilfsmitteln kämpft sie gegen den spukenden «Sir Simon» an, bis die Tochter Virginia im Gespräch mit dem Geist erfährt, wie es allein in ihrer Macht steht, ihn zu erlösen.

Premiere ist am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr im Theater Winterthur. Weitere Vorstellungen finden an den Wochenenden vom 17./18. und 24./25. November sowie 1./2. und 8./9. Dezember jeweils am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier.