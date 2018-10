Ist Volketswil die Wiege des Rechtspopulismus?

Donald Trump, Steve Bannon, Christoph Blocher – und dann: Benjamin Fischer. In der gut viertelstündigen BBC-Dokumentation «Switzerland: The cradle of populism?» (dt.: «Die Schweiz: die Wiege des Populismus?») wird der Präsident der Volketswiler SVP in einer Reihe mit einigen der international und national bedeutendsten Rechtspolitikern aufgeführt.