Grüne wehren sich gegen Lichtverschmutzung

Als Grüne Gemeinderätin in Wetzikon hat Esther Kündig ein Problem mit Lichtverschmutzung. Denn diese gehe oftmals zulasten der Umwelt, macht sie in einer Interpellation geltend. «Künstliches Licht macht die Nacht zum Tag», schreibt sie darin. «Dies wirkt sich negativ auf die Menschen, die Natur, das Ökosystem und die Tierwelt aus.» Besonders nachtaktive Tiere litten unter dieser Belastung. Künstliche Leuchtkörper wie Strassenlampen und Reklametafeln zögen Insekten an und würden zur Todesfalle.

«In Wetzikon scheint sich nichts getan zu haben.»