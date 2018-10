Diese Acts kommen nächstes Jahr ans Rock the Ring

Es dauert zwar noch ungefähr acht Monate, bis im Hinwiler Betzholzkreisel wieder das Rockfestival Rock the Ring stattfindet. Dennoch lassen es sich die Veranstalter nicht nehmen und verkünden bereits jetzt die ersten Acts.

Am Samstag, 22. Juni, wird die US-Rockband Lynyrd Skynyrd mit ihrem country- und blueslastigen Südstaatenrock ihr Debüt in Hinwil geben.

Zwei Tage zuvor, am Donnerstag, wird die britische Heavy-Metal- und Hardrock-Formation Def Leppard auf der Bühne des Rock the Rings auftreten. Die Band wurde in den späten 70ern gegründet und schaffte ihren Durchbruch, nachdem sie als Vorband auf der AC/DC Tour Highway to Hell gespielt hat.

Ebenfalls am Donnerstag wird die britische Hard-Rock-Band Whitesnake rund um Ex-Deep-Purple-Sänger David Coverdale auftreten. Selbentags auf der Bühne stehen wird die kalifornische Hard-Rock-Combo Tesla.

Der Vorverkauf für das Festival startet am 26. Oktober.