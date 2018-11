Die edlen Krebse vom Walder Haltbergweiher

Es war ein eindrückliches Bild, das sich den Wanderern zeigte, die auf dem Plättliweg in Wald dem Kanal zum Haltbergweiher entlang spazierten. Zu Dutzenden tummelten sich an diesem warmen Herbsttag im seichten Wasser so grosse Krebse, wie man sie so ähnlich vielleicht höchstens mal an einem Fischmarkt in Griechenland gesehen hatte. Aber in der Schweiz? Und dann noch so grosse, und in so grosser Anzahl? Die Wanderer staunten. Am helllichten Tag bewegten sich die braunschwarzen, mit Schlamm verdreckten Krebse aufeinander zu, um sich dann gleich wieder auszuweichen.