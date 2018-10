«Das deutsche Publikum ist sehr begeisterungsfähig»

Wie passen Sie ihr Programm an das unterschiedliche Publikum an?

Mittlerweile habe ich ein bewährtes Deutschland-Programm, das ich immer weiter ausbaue. In Deutschland kann ich einiges frecher sein, die Zuschauer mehr in die Show einbeziehen. Meistens rutscht auch die Gürtellinie im Laufe des Auftritts etwas tiefer als in der Schweiz. Die Deutschen sind da etwas lockerer drauf.

Vor wem ist es leichter aufzutreten – Wer hat den besseren Sinn für Humor?

Meine persönliche Erfahrung ist, dass das deutsche Publikum schneller auf den Unterhaltungszug aufspringt. In der Schweiz braucht es oft etwas mehr Geduld. Wenn alle Männer im Publikum die Arme verschränkt haben und finden, sie selber seien sowieso lustiger als der andere auf der Bühne, kann das manchmal dauern. Dann muss ich alle Register meines Könnens ziehen, bis es zu einer Lach-Party kommt.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Schweizer Komiker in Deutschland willkommen sind?

Bis jetzt unbedingt, sonst würde ich es auch nicht machen. Es ist ja immer mit einer gewissen Reiserei verbunden, die ich sonst nicht auf mich nehmen würde.

Gibt es denn irgendwelche Vorbehalte gegenüber Ihnen oder den Schweizern im Allgemeinen?

Der Moderator in Duisburg, Wolfgang Trepper, hat es bei der Anmoderation auf den Punkt gebracht: «Er kommt aus der Schweiz, aber er kann nichts dafür!» Was an meinen Auftritten immer gut ankommt, ist eine gewisse Selbstironie. Ich darf mich und die Schweizer nicht zu ernst nehmen. Für unsere deutschen Nachbarn sind wir immer noch ein kleines Land, das in letzter Zeit ein wenig Glück gehabt hat, aber eigentlich nicht wirklich Fussball spielen kann.

Wo treten Sie am liebsten auf?

Die Lachnacht in Duisburg war wirklich toll. Sehr nette und gastfreundliche Menschen vor und hinter der Bühne, eine fast ausverkaufte grosse Halle und tolle Comedy-Kollegen. Die Mix-Show war ein voller Erfolg, und ich bin sehr dankbar für diese Einladung. Sehr gerne bin ich aber auch im Schmidt Theater in Hamburg, das als eines der schönsten Theater Deutschlands gilt. Die Reeperbahn ist einfach immer ein Höhepunkt in meinem Tourplan. Jetzt geht’s im Dezember aber erst mal nach Hannover ins Zimtsternkabarett. Auf die zwei Auftritte freue ich mich sehr.