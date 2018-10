Autofahrer steckten in Tiefgarage fest

Am Dienstagmorgen mussten viele Autofahrer in Winterthur viel Geduld mitbringen. Wie die Onlinezeitung «20 Minuten» berichtete, bewegten sich die Schranken in der Tiefgarage des Manors Winterthur für zwei Stunden nicht mehr. Die Betroffenen konnten durch einen Notausgang in ein Restaurant gehen, bis das Problem behoben war.

Manor als Spezialfall

Ein Verantwortlicher der Tiefgarage bestätigt das Blackout. Um 10.59.39 Uhr sei es im Unterwerk Neuwiesen bei Wartungsarbeiten zu einem kurzen Stromunterbruch (11 000V-Netz) gekommen, schreibt Stadtwerk in einer späteren Medienmitteilung. Vom ca. 15-sekündigen Stromunterbruch betroffen gewesen seien ungefähr 5000 Kunden.

In der Garage ging der Strom erst gegen 13 Uhr langsam wieder an. Auch im Manor, Coop und anderen Geschäften sei der Strom ausgefallen. So standen etwa Rolltreppen still. Warum der Stromausfall lediglich im Manor so lange ausfiel, ist noch unklar.