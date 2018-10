Anti-Blocher-Demo in Uster

«Blocher hau ab!» fordert ein Graffiti auf einer Lärmschutzwand neben dem Bahnhof Greifensee in Richtung Uster. Zudem wird auf eine Demonstration hingewiesen, die am 13. November in Uster über die Bühne gehen soll und die sich gegen eine geplante Rede des Altbundesrats in Uster richtet. Auf einer Facebookseite kündigen die Organisatoren an, dass sie Christoph Blocher zeigen wollen, dass sie ihm «weder die Geschichte noch Uster» überlassen.