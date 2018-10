Sie fotografiert die Menschen der Schönau

Seit 1992 steht die Spinnerei Schönau still. Die Räume im unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden inzwischen von verschiedenen Mietern genutzt. So unterschiedlich die einzelnen Räume sind, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die sie beleben: Kulturschaffende, Architekten, Therapeuten, Designer, Handwerker, Schauspieler und Musiker im Alter zwischen 20 und 85 Jahren.