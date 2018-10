Roter Teppich für Ustermer EM-Medaillengewinner

Die Stadt Uster ehrte zusammen mit der Vereinigung Pro Sport Uster «The Great Three»; zwei Ustermer Athletinnen und ein Athlet. Alle erreichten an den Europameisterschaften in Glasgow und Berlin diesen Sommer Podestplätze. Die Ruderin Jeannine Gmelin, die Schwimmerin Maria Ugolkova und der Marathon-Läufer Tadesse Abraham schritten unter grossem Applaus über den ausgerollten Teppich in der Sporthalle Buchholz in Uster.