Ist Julia bereits Clives Favoritin?

Besondere Begrüssungsrituale

Zum Auftakt einer jeder Staffel des kultigen Trash-Formats wird ein Moment von den Zuschauern, dem Bachelor und den Kandidatinnen jeweils besonders heiss erwartet. Die Szene, wenn die Frauen aus der Limousine steigen und ihr Objekt der Begierde zum ersten Mal zu Gesicht bekommen.

Wie die letzten Staffeln gezeigt haben, geben sich die Ladies immer mehr Mühe, dem Bachelor auch nach der ersten Begegnung noch präsent zu sein: Ihn aus einem Schuh trinken lassen, ihm ein Höschen schenken oder ihn mit Handschellen direkt ans eigene Handgelenk zu ketten.

Ein Nachtfalter als Liebesbotschafter

Julia war die erste der Region, die dem 1.92 Meter grossen Bachelor gegenüber trat – bewaffnet mit einem Fernrohr «um gemeinsam die Sterne anschauen zu können». Hach, wie romantisch. Das dachte sich wohl auch der Nachtfalter, der kurz darauf auf der Schulter von Clive Platz nahm.

Julia packte die Gelegenheit am Schopf und machte aus dem Tierchen gleich ein Liebesbotschafter: «Wir stehen unter einem guten Stern, wenn so etwas passiert.»

Clive schien die Aktion zu gefallen. Am späteren Abend lud er die 29-Jährige auf ein kurzes Einzeldate ein und fragte sie über ihre spirituelle Seite aus, die es ihm sehr angetan hat. «Ich fühle mich mit Julia sehr verbunden, wir gehen beide bewusst durchs Leben.» Ob das für eine Rose reicht?

Grosse Geschütze und ein erster Schock

Wäre es nach Seda aus Winterthur gegangen, hätten sie und Clive wohl direkt vor den Traualtar treten können. Die 25-Jährige kam während der Begrüssung nicht mehr aus dem Staunen raus und liess die Hand des Bachelors erst los, als dieser sie bat, sich zu den anderen Frauen zu begeben. Für die Winterthurerin ist klar: «Was ich will, bekomme ich. Und der Bachelor gehört definitiv dazu.»

Und Sofia aus Grafstal? Nun, nachdem eine Kandidatin schwere (oder besser gesagt grosse) Geschütze aufgefahren hat und dem Bachelor beim Kennenlernen gleich einmal ihre Brüste präsentierte, schien die Zeit nicht mehr zu reichen, um auf die erste Begegnung zwischen Clive und Sofia einzugehen. Ein Küsschen auf die Wange, ein Lob für ihr Kleid und schon stand die 34-Jährige cocktailschlürfend bei den anderen Damen.

Vielleicht hätte sie es wie Sanja machen sollen: Die Österreicherin stahl dem Bachelor bereits in der ersten Folge den ersten Kuss dieser Staffel. Während dieser angenehm überrascht war, fuhren die Ladies ihre Krallen aus:«Geht’s noch, voll billig» lauteten die Kommentare.

Die erste Nacht der Rosen

Obwohl sie den Bachelor erst kurz kennengelernt hatten, mussten drei der Kandidatinnen bereits wieder zurück in die Schweiz fliegen. Eine von ihnen war Sofia. «Ich bin mir sicher, du bist ein sehr angenehmer Mensch», sagte Clive in der Nacht der Rosen. Leider habe er aber das Gefühl, dass sie vom Typ her nicht zu ihm passen würde. «Ich habe deshalb keine Rose für dich.»

Sofia, sichtlich traurig über den Entscheid, gab sich gefasst. «Es ist kein schönes Gefühl, eine Abfuhr zu erhalten.» Sie müsse die Tatsache zuerst verarbeiten. «Ich werde weiterhin nach meiner grossen Liebe suchen oder mich von ihr finden lassen.»

Ebenfalls keine Rose erhielten Francesca aus dem Kanton Schwyz und Julia aus Südtirol.

Für Julia aus Nänikon und Seda aus Winterthur geht das Abenteuer eine Runde weiter: Beide erhielten von Clive eine Rose. Julia punktete mit ihrer spirituellen Art, Seda möchte der Bachelor noch genauer kennenlernen.